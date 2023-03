Palmeiras tem retorno de lesionado às vésperas de decisão contra o São Bernardo

Verdão encara o time do ABC no próximo sábado, 11, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulistão

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel Ferreira comandando o Palmeiras no Allianz Parque



O Palmeiras fez mais uma atividade na Academia de Futebol nesta quinta-feira, 9, antevéspera do duelo com o São Bernardo, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023 – a bola rola a partir das 19 horas (de Brasília). No treinamento, o técnico Abel Ferreira começou o dia com um trabalho técnico e tático com ênfase em posicionamentos, movimentações específicas e transições. Em seguida, fez atividades para aprimorar a criação de jogadas e as finalizações dos jogadores que compõem o setor ofensivo. Enquanto isso, os defensores aperfeiçoaram saídas de bola, inversões e conclusões. A principal novidade foi a presença de Marcelo Lomba, goleiro recuperado de uma fratura no dedo na mão esquerda e que estará à disposição para o confronto diante do time do ABC. Fora desde a final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, o arqueiro será reserva de Weverton. Desta forma, a única baixa será de Atuesta, meio-campista colombiano que ficará seis meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão.

“Foi um mês e uma semana fora, e ficar de fora nunca é legal. A única parte positiva é que pude participar ativamente, fazer trabalhos físicos na academia e no campo, jogar com os pés. O Rogerião e o Thales (preparadores) me incluíram bastante no trabalho dos goleiros. Agora estou bem fisicamente e tecnicamente. Trabalhei bem nesta semana e chegou a hora. Muito motivado por esse momento”, afirmou o goleiro. “É uma semana diferente, mas não nas rotinas, porque temos sempre semanas de trabalho duro e mantemos os processos durante todo o ano. A grande diferença é na atenção aos pequenos detalhes, na parte tática, bola parada, domínio, a execução perfeita, pois sabemos que é um jogo que não permite erros. Temos de ser perfeccionistas, estar atentos, e isso parte do mental. Que bom que temos um grupo experiente, uma mescla de jogadores campeões, que vivenciaram várias semanas decisivas, com essa molecada que tem muito talento”, acrescentou.