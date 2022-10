Palmeiras vence fácil o Coritiba e dispara na liderança do Brasileirão

Alviverde chega aos 66 pontos, 12 a mais que o vice Internacional, faltando oito rodadas para o fim do campeonato

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mayke abriu a contagem no Allianz Parque contra o Coritiba



Mais líder do que nunca, o Palmeiras venceu o Coritiba nesta quinta-feira, 06, por 4 a 0, na 30ª rodada do Brasileirão. A partida no Allianz Parque foi muito tranquila para os donos da casa. Aos 14 minutos, em cobrança de escanteio, Mayke abriu o placar com gol de cabeça. Em vantagem, o Verdão seguiu pressionando e aos 31 minutos, Rony marcou belo gol de cobertura. Na volta do intervalo a história continuou a mesma. Gustavo Gómez fez o terceiro aos seis minutos, de cabeça. Com o placar resolvido, Endrick entrou em campo para a alegria dos palmeirenses. Aos 32, Breno Lopes saiu do banco para fazer o quarto e fechou a conta. A vitória leva o Palmeiras aos 66 pontos, 12 pontos a frente do vice-líder Internacional. O time chega a 14 jogos sem perder, sendo 10 em casa. Já o Coxa se mantém na 16ª colocação, com 31 pontos, um a frente da zona do rebaixamento.