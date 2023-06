Palmeiras vê Abel Ferreira perseguido pela arbitragem e prepara reclamação à CBF após nova expulsão

Ao todo, o treinador português já recebeu 50 cartões desde que chegou no Verdão

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira é técnico do Palmeiras desde 2020



O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi expulso mais uma vez na última quarta-feira, 31, na derrota do para o Fortaleza, no Castelão, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil – apesar do resultado, o Verdão avançou na competição. Ao todo, o português já recebeu 50 cartões desde que chegou no Verdão, em outubro de 2020. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 1º, a diretoria palmeirense afirmou que o treinador está sendo “perseguido” pela arbitragem e afirmou que pedirá para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomar providências. “Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste.”

De acordo com a súmula assinada pelo árbitro Savio Pereira Sampaio, o vermelho foi aplicado após Abel Ferreira exagerar na reclamação de uma falta. “Protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva com gestos ao arremessar um copo de água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras: ‘Foi falta filho da p…'”, explica a súmula. O Palmeiras, entretanto, contesta a versão do juiz e também afirma que levará o caso às esferas competentes. “A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico, ontem, contra o Fortaleza, falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes”, finalizou.

Em conversa com jornalistas, Abel Ferreira lamentou mais uma expulsão, mas preferiu valorizar a classificação. “Se forem contar todas que já tive, desde que cheguei no Brasil, claro que é mais um. Como disse bem, levei o primeiro amarelo por reclamar de uma falta que o árbitro não dá amarelo. Eu falei com o bandeirinha, que esperava que fosse para os dois. No lance seguinte, em uma dividida de ombro do Rony, o árbitro entendeu que era para amarelo. Em seguida, reclamei da falta que achei que foi no Veiga… Mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou. De resto, não sei o que dizer. O importante é que o Palmeiras continua com seus objetivos”, comentou.

Confira a nota do Palmeiras na íntegra:

