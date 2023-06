Torcida do São Paulo rejeita presença de Bolsonaro no Morumbi: ‘Não é bem-vindo’

Ex-presidente da República foi convidado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador do Estado, para acompanhar o jogo contra o Sport

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo durante partida do Morumbi



Parte da torcida do São Paulo não aprovou a notícia de que o Jair Bolsonaro (PL) estará no Morumbi nesta quinta-feira, 1º, para acompanhar a partida contra o Sport, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo a notícia do “O Globo”, o ex-presidente da República foi convidado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador do Estado, para acompanhar o jogo em sua visita à capital paulista. Nas redes sociais, centenas de são-paulinos rejeitaram a presença do antigo mandatário e disseram que ele não é bem-vindo. Além da reprovação de seu governo, os tricolores lembraram que Bolsonaro é torcedor declarado do arquirrival Palmeiras. Veja algumas reações abaixo. Após vencer o Leão por 2 a 0, a equipe de Dorival Júnior avança na competição até mesmo com uma derrota pelo placar simples. Em meio a boa fase, a expectativa é de um público alto no estádio. Até o momento, segundo a diretoria, mais de 44 mil ingressos já foram comercializados para o duelo contra os nordestinos.

BOLSONARO NÃO É BEM-VINDO NO MORUMBI! Ele e o São Paulo são água e óleo. Não combinam, não se misturam, não representam os mesmos valores! Ele que vá procurar guarida em outras paragens. Na Papuda, no limbo da história! — Esquerdopatas Tricolores (@esquerdaspfc) June 1, 2023

Bolsonaro você não é bem-vindo no Morumbi e nas dependências do São Paulo!!!#BolsonaroNão pic.twitter.com/SzHhCOHRsX — Lucas F. 🇾🇪 (@lucasfx72) June 1, 2023

VAMOOOO SÃO PAULO!!!!! BOLSONARO NO MORUMBI NAO! pic.twitter.com/JrVJyUiRyS — Tricolor Mil Volts ⚡️🇾🇪 (@TriMilVolts) June 1, 2023

Não deixem o Bolsonaro entrar no Morumbi pelo bem da humanidade. Se isso acontecer será derrota na certa. — Ricardo (@Ricardosm_14) June 1, 2023

que Jair Bolsonaro receba todo o amor & carinho que o Morumbi tem para oferecer a ele 🥰 https://t.co/Trkev2GaWd pic.twitter.com/4ErkBThgCR — deivid (@senhordeivid) June 1, 2023