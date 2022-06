Palmeiras vence Botafogo por 4 a 0 e assume liderança do Brasileirão

Rony fez dois e participou do gol de Scarpa; Wesley fechou a conta no segundo tempo

PH MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rony foi o destaque da partida com dois gols e uma assistência



O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, desbancando o arquirrival Corinthians. O alviverde jogou muito bem nesta quinta-feira, 9, contra o Botafogo e venceu por 4 a 0, no Allianz Parque. O time da casa começou com tudo. Logo aos 11 minutos, Rony chegou batendo de primeira e abriu o placar. Não demorou muito e sete minutos depois, Gustavo Scarpa ampliou. O Verdão continuou em cima e, depois de um quase gol de Dudu, aos 32 minutos, Rony cabeceou após escanteio e fez o terceiro. O segundo tempo foi ‘mais tranquilo’. Aos 19 minuots, Navarro chegou a marcar o dele, mas o árbitro anulou por impedimento. O Botafogo teve duas boas chances, mas não conseguiu passar de Weverton (e do travessão). Aos 42, Wesley fez o quarto. O Verdão chega aos 19 pontos, um a frente do Corinthians, enquanto o Botafogo é o 14º. Na próxima rodada, o Palmeiras viaja para enfrentar o Coritiba no domingo, 12, às 18h (horário de Brasília), enquanto o Botafogo joga contra o Avaí na segunda-feira, 13, às 19h.