Palmeiras vence CRB por 1 a 0 e sai na frente na Copa do Brasil

Atual campeão, time alviverde fez seu jogo de estreia na competição; partida de volta é na próxima quarta-feira, em São Paulo

CELIO JUNIOR/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Willian marcou o único gol da partida



Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras iniciou sua caminhada em 2021 com vitória. Estreando no torneio, a equipe de Abel Ferreira pegou o CRB, de Alagoas, na terceira rodada e venceu o confronto de ida por 1 a 0, gol de Willian Bigode. O resultado deixa o time alviverde confortável para a partida de volta, que acontece na próxima quarta-feira, dia 9, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Nesta quinta-feira, 3, o Palmeiras foi dominante desde o início. Aos 15 do primeiro tempo, Willian acertou o travessão depois de uma cobrança de escanteio. Aos 23, o atacante apareceu de novo, só que desta vez a zaga afastou. Aos 40, Patrick de Paula chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol pela bola ter saído no cruzamento. Um minuto depois, Willian apareceu bem dentro da área para aproveitar o rebote do goleiro e abrir o placar.

No segundo tempo o Verdão continuou em cima e o goleiro Diogo virou o protagonista do CRB, defendendo chutes de Rony e Zé Rafael. Aos 43, Wesley apareceu na área e quase ampliou de cabeça. Sem mais gols na segunda etapa, a partida terminou em 1 a 0. O Palmeiras volta a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro Série A quando enfrenta a Chapecoense, em casa, no domingo às 18h15. Já o CRB encara o Cruzeiro na Série B, fora de casa, no mesmo dia e horário.