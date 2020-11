Palmeiras vence Delfín por 3 a 1 e larga na frente nas oitavas de final da Libertadores

Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael marcaram os gols do Verdão; Ramires fez contra e diminuiu para os equatorianos

Reprodução/ Twitter Palmeiras venceu o Delfín fora de casa e está em boa posição na Libertadores



O Palmeiras começou a caminhada nas oitavas de final da Copa Libertadores com ótima vitória contra o Delfín Esporte Clube, do Equador. Ainda com alguns desfalques por causa do surto de Covid-19 que atingiu o elenco, a equipe do treinador Abel Ferreira foi à campo com escalação parecida com a que perdeu para o Goiás no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez, o enredo foi diferente e o time venceu a partida por 3 a 1 com gols de Gabriel Menino aos 18 minutos do primeiro tempo; Rony aos 36 minutos e Zé Rafael aos 15 do segundo tempo. Ramires fez contra e diminuiu para os equatorianos.

Com a vitória fora de casa, o Palmeiras larga com vantagem para conquistar uma vaga nas quartas de final do torneio, já que o gol qualificado conta como desempate. O jogo de volta acontece no Allianz Parque no dia 02 de dezembro, às 19h15 (horário de Brasília) e é possível que Abel Ferreira tenha o retorno de alguns de seus titulares. No domingo o Verdão faz o clássico contra o Santos no Brasileirão, às 16h. A equipe santista também se saiu bem no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra a LDU.