Palmeiras vence o Barcelona-EQU e segue bem na Copa Libertadores

Alviverde estreou com derrota, mas já está empatado em pontos com o líder Bolívar

EFE/Jonathan Miranda Raphael Veiga abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo



Após estrear com derrota na Copa Libertadores, o Palmeiras segue mostrando recuperação na competição. Com força total, o time alviverde viajou até o Equador e enfrentou o Barcelona, vencendo por 2 a 0. O jogo foi bem disputado e não foi tão fácil para os palmeirenses, que perderam Murilo lesionado. O primeiro gol saiu apenas nos acréscimos do primeiro tempo, com Raphael Veiga. No segundo tempo, Gustavo Gómez ampliou aos dois minutos e o jogo ficou controlado. O resultado deixa o Palmeiras em segundo no Grupo C com 6 pontos, empatado com o Bolívar (perde no saldo de gols). Em terceiro aparece o Barcelona com 3 pontos, mesma pontuação do Cerro Porteño. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Cerro, fora de casa, no dia 25 de maio.