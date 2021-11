Anitta bomba ao se apresentar na final da Libertadores: ‘Orgulho para o nosso país’

Artista cantou quatro músicas em três idiomas e foi muito elogiada nas redes sociais

Reprodução/SBT/27.11.2021 Anitta se apresentou na final da Copa Libertadores da América 2021



A cantora Anitta fez neste sábado, 27, sua aguardada apresentação na Copa Libertadores da América 2021 antes da disputa entre Palmeiras e Flamengo. Bastou a artista cantar a primeira música que seu nome já foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. No estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, a poderosa cantou em espanhol, inglês e português e estava acompanhada de quatro bailarinas. As músicas escolhidas pela brasileira foram os hits Rebola, Me Gusta e Combate. Ela também cantou Baile de Favela junto com as baterias dos times finalistas da Libertadores. “Um dos maiores símbolos de sucesso da música brasileira dando mais um orgulho para o nosso país”, comentou um seguidor. “Anitta é sempre escolhida para representar o Brasil, ela é nosso orgulho”, escreveu outro. “A maior que temos hoje. Anitta na Libertadores”, acrescentou mais um. Algumas pessoas reclamaram que a apresentação da cantora foi muito rápida. Confira as reações:

Anitta cantando "Bola Rebola" na final da Libertadores. (🎥: SBT) ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/q8JIU0Jj1C — Diego Cartaxo (@D_Cartaxo) November 27, 2021

anitta quer o mundo? eu te dou

ANITTA NA LIBERTADORESpic.twitter.com/L4IV6GNnNd — jurídico flagui🫀🌹 (@vbilgic_) November 27, 2021

Dona e proprietária do Brasil. ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/NaFsm8saRZ — Xu (@danisouzax) November 27, 2021

Anitta é sempre escolhida pra representar o Brasil, ela é nosso orgulho! ♥️🇧🇷

ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/38bTRmrQt0 — André ⚡ (@dominguesdeeh_) November 27, 2021

A MAIOR QUE TEMOS HOJE

ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/8B3hTxwtiT — dario (@stowstare) November 27, 2021

Eu achando que ela ia cantar Girl From Rio ou Envolver…

Foi rápido mas foi bom

ANITTA NA LIBERTADORESpic.twitter.com/2kYVLPqXwn — Bored Yet (@Porfyrioo_) November 27, 2021