Fórmula 1: Sergio Pérez vence o GP da Arábia Saudita; Verstappen assume ranking de pilotos

Holandês terminou em 2º lugar e Russel Wilson fechou o pódio depois de punição a Alonso

Ben Stansall / AFP Perez chega à quinta vitória na Fórmula 1 e se aproxima do companheiro de scuderia no ranking de pilotos



A Red Bull segue dominando o início da temporada Fórmula 1 2023. Após vitória de Verstappen em Abu Dhabi, Sergio Pérez foi o campeão do GP da Arábia Saudita neste domingo, 19. O mexicano de 33 anos está na segunda colocação do mundial de pilotos com 43 pontos, atrás apenas do companheiro Max Verstappen com 44 pontos, que largou em 15º lugar e terminou em segundo na corrida. Em sua quinta vitória na F1, Pérez fez o tempo de 1h22m691s. Fernando Alonso, da Aston Martin, fez o terceiro melhor tempo, mas o britânico George Russell ficou com seu lugar no pódio após uma punição de 5s para o espanhol. O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o 5º. A próxima disputa será em 2 de abril no Circuito de Albert Park, no GP da Austrália, às 2h (horário de Brasília).