Palmeiras vence o Mirassol fora de casa e assume liderança geral do Paulistão

Cesar Greco/Palmeiras Breno Lopes marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória contra o Mirassol



O Palmeiras venceu por 2 a 0 o Mirassol, na noite desta quarta-feira, 1º, no estádio José Maria de Campos Maia, em jogo atrasado pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2023. Os gols do triunfo, que saíram apenas no fim da segunda etapa, foram do atacante Breno Lopes e do volante Atuesta. Com a vitória, o Verdão assume tanto a liderança geral da competição quanto do Grupo D, com 11 pontos. Logo atrás, na mesma chave, está o Santo André (10 pontos), São Bernardo (8) e a Portuguesa (4). Já o Mirassol segue na terceira posição do Grupo B, que conta com São Paulo (8 pontos), Água Santa (5) e Guarani (4). Em relação ao jogo desta noite, mesmo com o time reserva, o Palmeiras bateu o Mirassol. Os titulares foram poupados após a conquista da Supercopa do Brasil, no último sábado, 28, contra o Flamengo. O jogo não teve muita emoção, fora os gols no fim do jogo. No entanto, ficou marcado pela presença, fora de campo, da cantora Iza. Ela foi ao estádio para acompanhar o volante Yuri, do Mirassol, com quem tem um relacionamento.