Palmeiras vence o RB Bragantino e está na semifinal do Campeonato Paulista

Rony entrou no segundo tempo e marcou o único gol da partida em Bragança

FáBIO MORAES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista na noite desta sexta-feira, 14, ao vencer por 1 a 0 o Red Bull Bragantino. Em um primeiro tempo que se postou apenas no contra-ataque, a equipe alviverde subiu de produção no segundo tempo e fez seu resultado, mas também contou com a sorte. Ainda nos 28 minutos iniciais, Claudinho acertou o travessão depois de um belo voleio em lance de escanteio e Weverton defendeu. No início do segundo tempo, em lance de falta do Palmeiras, a bola foi jogada dentro da área e num bate e rebate a defesa do Bragantino tirou em cima da linha. Aos 32, Rony abriu o placar depois de grande jogada de Scarpa pela esquerda, que deixou a bola sobrando para o camisa 7 cabecear para a rede. Desgastado, o time do interior não conseguiu reverter o placar e acabou eliminado do campeonato.