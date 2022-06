Mauro Cezar critica Tite por deixar Danilo no banco da seleção: ‘Não entendi essa convocação’ 

Nas redes sociais, muitos internautas também questionaram o motivo do treinador da Canarinho chamar o volante, que desfalcou o Verdão nas últimas duas partidas do Brasileirão

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira criticou o técnico Tite por deixar o meio-campista Danilo no banco de reservas



O técnico Tite virou alvo de críticas nesta segunda-feira, 6, por não ter colocado o meio-campista Danilo, do Palmeiras, em campo na vitória da seleção brasileira diante do Japão – o jovem já havia ficado no banco de reservas na goleada sobre a Coreia do Sul. Nas redes sociais, muitos internautas questionaram o motivo do treinador da Canarinho chamar o volante, que desfalcou o Verdão nas últimas duas partidas do Brasileirão. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Cezar Pereira disse que a convocação do palmeirense “não faz sentindo” e detonou a postura do comandante da Amarelinha.

“Na CBF, ninguém tem razão, inclusive o Tite. Quando vocês aceita trabalhar lá e participar de decisões estratégicas do futebol, você está fazendo parte daquilo. Quando o Tite era técnico do Corinthians, reclamava das convocações. Agora, o Tite aceitou isso e está fazendo parte do jogo. Ano passado, ele convocou jogadores do Flamengo e também não os utilizou. Agora foi com o Danilo. Ele quis conhecer, quis conversar e ver como ele treina. Se ele pensa em colocar o Danilo, até faz sentido convocar o jogador do Palmeiras. Agora, se ele nem colocou o menino em campo, parece que não quer chamá-lo para a Copa do Mundo. O Tite chamou para conhecer o rapaz, mas ele vai embora depois do Mundial e talvez nunca leve o Danilo para uma competição importante. Não consigo entender essa convocação, como não entendi outras”, disparou Mauro Cezar Pereira.