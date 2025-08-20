Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras vence Taubaté e assume a vice-liderança do Campeonato Paulista Feminino

Palmeiras vence Taubaté e assume a vice-liderança do Campeonato Paulista Feminino

Gol da vitória do time alviverde foi marcado no segundo tempo por Yoreli Rincón, garantindo os três pontos para as visitantes

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 18h08
Reprodução/Instagram/@palmeirasfeminino palmeiras femminino Ana Guzmán e Yoreli Rincón foram as autoras dos gols do Palmeiras na vitória sobre o AD. Taubaté

O Palmeiras venceu, nesta quarta-feira (20), o AD Taubaté por 2 a 1 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista Feminino. O jogo foi realizado no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. A partida começou movimentada, com o Palmeiras abrindo o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo com um gol de Ana Guzmán. A equipe da casa reagiu rapidamente, e Kakau empatou para o Taubaté apenas dois minutos depois. O gol da vitória do time alviverde foi marcado no segundo tempo por Yoreli Rincón, garantindo os três pontos para as visitantes. Com este resultado, o Palmeiras alcançou a segunda colocação na tabela do campeonato, somando 13 pontos. Já o Taubaté permaneceu na sétima posição, com seis pontos.

