Palmeiras vende todos os ingressos disponíveis para a semifinal do Mundial em 30 minutos 

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga comemora gol marcado com a camisa do Palmeiras na final da Libertadores 2021



O Palmeiras anunciou, na tarde desta terça-feira, 1º, que vendeu toda sua quota de ingressos para a semifinal do Mundial de Clubes, marcada para o dia 8 de fevereiro, no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, contra o vencedor de Monterrey (México) e Al Ahly (Egito). Em comunicado oficial, a diretoria explicou que conseguiu viabilizar junto à FIFA a carga máxima de 2.300 bilhetes, sendo que todos foram comercializados em menos de trinta minutos. O palco da partida, vale lembrar, comporta 15 mil pessoas, mas não poderá contar com lotação máxima por conta do protocolo de saúde contra a Covid-19 estabelecido pelo governo dos Emirados Árabes.

Segundo o Palmeiras, a carga foi esgotada pelos sócios-torcedores do Verdão, que tiveram prioridade na compra dos ingressos. Ainda de acordo com o clube, os bilhetes para a segunda partida do clube em Abu Dhabi, seja para a disputa de terceiro lugar ou para a final, serão colocados à disposição posteriormente também no site ingressospalmeiras.com.br. Em busca de seu primeiro título no Mundial, o time paulista pode enfrentar na decisão o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa e que também sonha com a taça inédita.