Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quarta-feira (12) pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h, no Nubank Parque, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

No último jogo, o Palmeiras empatou com o Internacional, por 0 x 0, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cerro Porteño vem de uma derrota para o Sportivo Ameliano, por 1 x 0, fora de casa, pelo Campeonato Paraguaio.

Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.