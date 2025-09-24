Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras x River Plate: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

  24/09/2025 19h00
Arte/Jovem Pan Palmeiras x River Plate Palmeiras e River Plate se enfrentam pela Libertadores

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, em jogo válido pela partida de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson Cesar, comentários de Bruno Prado e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

