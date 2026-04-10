Nubank adquire naming rights de estádio do Palmeiras e abre votação para novo nome

Público pode escolher entre três opções pré-estabelecidas: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank

Reporudção/Nubank

O Nubank NU.N adquiriu os naming rights do estádio do Palmeiras. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10), sem revelar valores do acordo. O banco digital substituirá a seguradora alemã Allianz ALVG.DE, que era detentora do naming rights desde 2013. O negócio foi fechado entre o Nubank e a WTorre, administradora do estádio. No mês passado, o banco digital adquiriu o naming rights do estádio do Inter Miami, clube de futebol dos Estados Unidos.

O novo nome do estádio será escolhido por meio de votação popular que vai desta sexta-feira até 30 de abril, com o público escolhendo entre três opções pré-estabelecidas: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank.

O presidente-executivo e fundador do Nubank, David Vélez, disse em fevereiro que o banco vem aumentando investimentos em marketing. O movimento ocorre em meio ao plano de expansão da instituição para os EUA. Dois meses antes, o Nubank havia entrado como patrocinador oficial da escuderia de Fórmula 1 Mercedes‑AMG PETRONAS.

O presidente-executivo e fundador do Nubank, David Vélez, disse em conferência com analistas em fevereiro que o banco vem aumentando investimentos em marketing. O movimento ocorre em meio ao plano de expansão da instituição para os EUA. “É um movimento de compromisso e reforço” do Nubank com o mercado brasileiro, disse Livia Chanes, presidente do banco no Brasil a jornalistas nesta sexta-feira.

*Reuters