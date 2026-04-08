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Junior Barranquilla x Palmeiras: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 08/04/2026 21h00
  • BlueSky
Junior Barranquilla x Palmeiras

Junior Barranquilla e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (8), no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Assista à transmissão

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