Junior Barranquilla x Palmeiras: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Junior Barranquilla e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (8), no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Assista à transmissão