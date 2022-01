Palmeiras x Santos: Federação Paulista define horário e local da decisão da Copinha

Final com o Clássico da Saudade não acontecerá no Pacaembu, já que o estádio está em obras

Divulgação Santos e Palmeiras definem a taça da Copinha de 2022



Na noite deste domingo, dia 23, a Federação Paulista de Futebol anunciou o horário e local da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 entre Palmeiras e Santos. O torneio que tradicionalmente tem a final no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, desta vez não acontecerá no Pacaembu, já que o estádio está em obras. Sendo assim, a FPF escolheu o Allianz Parque como palco do duelo final. O horário definido para a partida é o das 10h (horário de Brasília). De início havia uma discussão sobre o jogo ser a tarde, mas como haverá jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista de noite, a questão de segurança no transporte público falou mais alto. A partida será transmitida pelo SporTV, Globo e Rede Vida. O jogo terá torcida única palmeirense, mas ainda não foi divulgada a venda de ingressos. O Santos busca o quarto título do torneio, enquanto o Verdão está atrás do título inédito.