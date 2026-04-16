Palmeiras x Sporting Cristal (PER): confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan O Verdão busca vencer a primeira partida nesta edição da Libertadores



Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), em jogo válido pela terceira rodada do grupo F da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h (de Brasília), com narração de Gabriel Dias, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui