Vídeo mostra Luiz Adriano xingando torcedor do Palmeiras: ‘Vai tomar no c*’

Em vídeo que está circulando nas redes sociais, o atacante xinga uma pessoa que está na arquibancada durante a derrota para o RB Bragantino

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano é centroavante do Palmeiras e está em baixa no time treinado por Abel Ferreira



Luiz Adriano discutiu com um torcedor do Palmeiras durante a derrota diante do RB Bragantino, no último sábado, 9, no retorno do público ao Allianz Parque, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeo que está circulando nas redes sociais, o atacante xinga uma pessoa que está na arquibancada enquanto participava de um aquecimento com os demais companheiros de equipe. O que é dito ao jogador não é audível, mas fica claro que o centroavante responde com um: “com todo respeito, vai tomar no c*!”

No vídeo, é possível ver o atacante Deyverson conter os ânimos de Luiz Adriano, que é afastado de perto da arquibancada. Peça-chave nas conquistas da Libertadores da América e da Copa do Brasil na temporada passada, o centroavante não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu espaço nos últimos meses. Na última terça-feira, ele até voltou a ser escalado como titular no empate com o Bahia, em seu centésimo jogo com a camisa alviverde. O atleta, no entanto, foi substituído no segundo tempo sem fazer uma grande atuação.