Corinthians renova contrato de meio-campista Du Queiroz até o fim de 2024

Formado nas categorias de base do Alvinegro paulista, o jogador chegou ao time do Parque São Jorge com 13 anos e passou a integrar a equipe principal nesta temporada

@FelipeSzpak / Ag. Corinthians' Corinthians renova contrato com Du Queiroz até o fim de 2024



O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 14, que prorrogou o contrato do meio-campista Du Queiroz até 31 de dezembro de 2024. Formado nas categorias de base do Alvinegro paulista, o jogador chegou ao time do Parque São Jorge com 13 anos e passou a integrar a equipe principal nesta temporada, ganhando oportunidades com o técnico Sylvinho. “Estou feliz demais! São quase 10 anos no clube. É a realização de um sonho para mim e para a minha família. Agora, quero buscar títulos e buscar fazer sempre o melhor para essa torcida maravilhosa”, comentou o atleta de 21 anos.

Até o momento, Du Queiroz foi utilizado por Sylvinho em quatro partidas, participando de três vitórias do Corinthians e um empate. Em praticamente todas oportunidades, o jovem exerceu a função de lateral-direito, tornando-se o principal substituto de Fagner. Ele, inclusive, é quem deve começar o clássico diante do São Paulo, marcado para a próxima segunda-feira, no Morumbi, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isto porque o titular e ídolo da torcida corintiana está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fluminense, na noite da última quarta-feira.