Palmeirense recebe camisa escrito Sem Mundial e protesta: ‘Espero que empresa veja quem fez isso’

O cliente pediu uma camisa com o número 10 e a palavra ‘Chico’ grafados nas costas, mas foi surpreendido ao abrir a encomenda

Reprodução/Twitter Torcedor foi surpreendido ao receber uma camisa do Palmeiras com a frase 'sem Mundial'



Um torcedor ficou revoltado com a Netshoes ao comprar uma camisa do Palmeiras. Através do site da empresa, o homem pediu uma camisa com o número 10 e a palavra “Chico” grafados nas costas. Na hora de abrir o pacote, no entanto, ele viu que a peça estava personalizada com a frase “sem Mundial”. Através das redes sociais, o cliente, chamado Edson Guimarães, protestou. “Olá, Netshoes! O que vocês têm a me dizer sobre uma camisa do Palmeiras que eu comprei no site de vocês, e que me enviaram com a personalização “SEM MUNDIAL”, sendo que pedi “10 – CHICO”, pois era um presente? Os clientes de vocês viraram o que?”, escreveu.

Através de fotos, Edson comprovou que não havia feito aquele pedido. “Posso estar enganado, mas acredito que a empresa tenha um vínculo com os clubes para que possa vender seus produtos oficiais. E segue print comprovando o meu pedido de fato”, continuou o consumidor, que iria presentear um amigo com a vestimenta. A Netshoes, então, respondeu o cliente e disse que o caso trata-se de um “erro”. “Poxa, sinto muito por esse erro. Me manda o número do pedido na DM, vou te ajudar prontamente com isso!”, disse o Twitter oficial da empresa.

Olá, @Netshoes! O que vocês têm a me dizer sobre uma camisa do @Palmeiras que eu comprei no site de vocês, e que me enviaram com a personalização “SEM MUNDIAL”, sendo que pedi “10 – CHICO”, pois era um presente? Os clientes de vocês viraram o que? pic.twitter.com/2OqnaoMejs — Edson Guimarães (@edsguima) December 16, 2021