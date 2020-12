Patrick de Paula sofre lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras

O meio-campista precisou ser substituído na vitória do Alviverde sobre o Delfín, na última quarta-feira, em jogo válido pela Copa Libertadores da América

Tiago Caldas/Estadão Conteúdo Patrick de Paula vai desfalcar o Palmeiras por cerca de um mês



O Palmeiras comunicou nesta quinta-feira, 3, que o meio-campista Patrick de Paula sofre uma lesão muscular na coxa direita. Na vitória do time alviverde sobre o Delfín, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, o meio-campista precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, pouco depois de abrir o placar na sonora goleada por 5 a 0.Patrick passou por exames na manhã desta quinta-feira. O Palmeiras não estima prazo para a recuperação de lesão de seus atletas. No entanto, o jogador está fora do clássico contra o Santos, neste sábado, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é muito provável também que será desfalque a equipe nos jogos das quartas de final da Libertadores diante do Libertad, do Paraguai. Ele pode ficar fora por até um mês, o que o faria voltar aos gramados apenas no ano que vem.

O jovem meio-campista resgatou o bom futebol com a chegada do técnico Abel Ferreira. Com mais liberdade para ir ao ataque e finalizar, ele balançou as redes nas últimas duas vitórias sobre Athletico-PR (3 a 0), pelo Brasileirão, e Delfín. Depois da partida, o português explicou que o jogador já vinha com sinais de desgaste físico, mas não pôde preservá-lo por conta dos desfalques. Com a lesão de Patrick, o treinador terá de quebrar a cabeça para escalar o meio de campo para o clássico diante do Santos, já que Danilo e Gabriel Menino estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, Felipe Melo segue em recuperação de cirurgia no tornozelo e Ramires rescindiu o contrato com o clube recentemente. A tendência é que adiante o zagueiro Luan para a função para jogar próximo de Zé Rafael. Ele já havia testado o defensor no setor por alguns minutos. “Vamos ver o meio que vamos construir. Mas quem jogar vai dar o melhor de si para ajudar o time, eles têm tido um rendimento extraordinário. Queria ter mais volantes e meias, mas não temos. Vamos procurar soluções. Jogadores têm boas ideias, recursos, gosto de ouvi-los também. Vamos ser competitivos, independentemente de quem jogar”, avaliou o treinador.

Outro problema para Abel Ferreira é Gustavo Scarpa. O meia-atacante sofreu uma concussão após choque de cabeça no duelo diante dos equatorianos e, segundo o Palmeiras, seguirá em observação. Por precaução, é possível que ele também não enfrente o Santos. O elenco voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol. Os jogadores farão mais um trabalho antes na tarde desta sexta antes de encerrar a preparação para o jogo na Vila Belmiro. O time alviverde está garantido nas quartas de final da Libertadores, nas semifinais da Copa do Brasil e ocupa o quinto lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com 37 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo