Paulinho, do Palmeiras, passará por nova cirurgia após Mundial de Clubes

Técnico Abel Ferreira ressaltou a determinação do jogador, que, mesmo com limitações físicas, tem se mostrado capaz de decidir partidas importantes

EFE/EPA/WILL OLIVER Paulinho, do Palmeiras, comemora o gol de 1 a 0 durante a partida entre Palmeiras e Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, na Filadélfia, Pensilvânia



Paulinho, atacante do Palmeiras, enfrentará uma nova cirurgia após o Mundial de Clubes, uma vez que a primeira intervenção realizada no ano passado não conseguiu eliminar suas dores persistentes. O técnico Abel Ferreira ressaltou a determinação do jogador, que, mesmo com limitações físicas, tem se mostrado capaz de decidir partidas importantes. No último confronto, Paulinho entrou em campo no início do segundo tempo e saiu logo no começo da prorrogação, tendo marcado um gol crucial para a equipe. O jogador já havia demonstrado sua insatisfação em relação à lesão, que se trata de uma fissura óssea na perna direita, adquirida durante sua passagem pelo Atlético Mineiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a cirurgia realizada em dezembro, Paulinho passou por um período de recuperação de quatro meses, retornando aos gramados apenas em abril. Apesar das dificuldades enfrentadas, ele continua comprometido em contribuir com o time, mesmo que sua participação seja limitada a poucos minutos. O atacante revelou que a dor é intensa e que o processo de recuperação tem sido desafiador. No entanto, sua disposição em ajudar o Palmeiras permanece inabalável, evidenciando seu espírito de luta e dedicação à equipe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA