Pogba abre o jogo sobre Mourinho no Manchester United: ‘Colocava os jogadores de lado’

Meia francês definiu como ‘estranha’ a relação que teve com o treinador; os dois chegaram a discutir durante treinamento

Reprodução Em entrevista, Pogba falou sobre o tratamento de Mourinho com os jogadores



Após a vitória do Manchester United por 3 a 1 contra o Tottenham, o meia Paul Pogba abriu o jogo sobre o período em que foi treinado por José Mourinho no United, entre 2016 e 2018. Em entrevista ao SkySports, o francês afirmou que o comportamento do técnico português era algo que ele não entendia. “O que tenho agora com Ole [Gunnar Solskjaer] é diferente, ele não vai contra os jogadores. Talvez Ole não os escolhesse, mas não é como se os colocasse de lado como se não existissem mais. Essa é a diferença entre Mourinho e Ole”, disse Pogba. “Eu tive um ótimo relacionamento com Mourinho, todo mundo viu isso, e no dia seguinte você não sabe o que aconteceu. Essa foi a coisa estranha e não posso explicar para você porque nem eu sei”, completou.

Meses antes de ser demitido do comando no United, no fim de 2018, Mourinho teve uma discussão com Pogba durante uma sessão de treinamentos. A discussão foi filmada e causou grande repercussão na Inglaterra. Mas segundo o jogador, ele não foi o único a ter problemas de relacionamento com o treinador. Luke Shawn foi impedido de jogar no time titular após Mourinho dizer que ele “não tinha inteligência no futebol”. Em entrevistas, Shawn reconheceu que o técnico tinha motivos para o criticar, mas classificou o período em que trabalhou com o português como o mais difícil de sua carreira.

Questionado do porquê o desempenho do United melhorou com Solskjaer, Pogba respondeu. “Talvez porque ele está um pouco mais próximo das pessoas. Cada treinador tem a sua própria forma de treinar e lidar com os jogadores e, como jogador, tem de se adaptar. Ole ajudou muito o Luke, foi uma temporada difícil com Luke e Mourinho, e ele provou que tem a qualidade de sempre e a confiança do treinador”, defendeu o meia. Na tabela de classificação da Premier League 2020/21, o United está em segundo (9 pontos atrás do City) enquanto o Tottenham, de Mourinho, está em 7º.