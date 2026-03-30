Piquerez rompe ligamento do tornozelo e passará por cirurgia

Lateral-esquerdo se machucou no amistoso entre Inglaterra e Uruguai, na sexta-feira (27), após uma dividida com o atacante inglês Madueke, aos 16 minutos de jogo

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lateral-esquerdo Piquerez, durante partida contra o São Paulo no estádio Morumbi pelo Campeonato Brasileiro



O lateral-esquerdo do Palmeiras Piquerez precisará passar por uma cirurgia nos próximos dias, após exames realizados no domingo (29) confirmarem que o jogador sofreu uma ruptura nos ligamentos do tornozelo direito. As informações foram divulgadas pelo clube paulista nesta segunda-feira (30).

A lesão aconteceu na sexta-feira (27), enquanto o atleta defendia a seleção do Uruguai em um amistoso contra a Inglaterra, em Wembley.

O Palmeiras informou que todo o processo será realizado no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube, contando também com o acompanhamento da equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Piquerez deixou a partida entre Inglaterra e Uruguai aos 16 minutos de jogo. O lateral palmeirense deixou o campo chorando e de maca após uma dividida. Ele cortou um cruzamento de Madueke, porém o atacante caiu sobre a perna direita do uruguaio, que virou o tornozelo. Piquerez imediatamente caiu com dores e não conseguiu mais levantar. O jogo terminou empatado em 1 x 1.

Início do tratamento

Piquerez foi avaliado pelo Palmeiras no domingo e, logo após, iniciou o tratamento. O dia também marcou o retorno de Abel Ferreira à Academia de Futebol, na Barra Funda, após viagem para ver a família em Portugal.

Além do defensor, o técnico Abel Ferreira não pôde contar com o centroavante Vitor Roque, que se recupera de um trauma sofrido no tornozelo durante o clássico contra o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista. O camisa 9 trabalhou na parte interna da Academia de Futebol.

Os jogadores disponíveis realizaram treinos técnicos e táticos na Barra Funda, além de movimentações específicas da defesa e ataque.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira (02), às 21h30, na Arena Barueri, para duelo contra o Grêmio, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tenta manter a boa fase e garantir a vantagem na liderança da competição nacional, além de conquistar a quarta vitória consecutiva no torneio.

*Com informações do Estadão Conteúdo