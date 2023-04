Piquerez sofre entorse, desfalca Palmeiras na estreia da Libertadores e vira dúvida para final do Paulista 

Lateral virou preocupação após sofrer um pisão e ser substituído na derrota para o Água Santa

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Píquerez durante duelo do Palmeiras contra o Água Santa, na Arena Barueri



O Palmeiras informou na manhã desta segunda-feira, 3, que Joaquín Piquerez passou por exames de imagem e teve constatada uma entorse no joelho direito. O lateral-esquerdo, desta forma, é ausência certa na estreia da Copa Libertadores da América, diante do Bolívar, marcada para esta quarta-feira, 5, em La Paz. Agora, a preocupação da comissão técnica do Alviverde é se o uruguaio terá ou não condições de enfrentar o Água Santa no próximo domingo, 9, no Allianz Parque, na segunda decisão do Paulistão. O ala se machucou justamente no primeiro embate diante do Netuno, na Arena Barueri. Na ocasião, o jogador reclamou de dores após um pisão de Igor Henrique e recebeu atendimento médico. Apesar de voltar ao gramado, o atleta precisou ser substituído por Vanderlan no retorno do intervalo. Titular incontestável na posição, Piquerez só tem jovens como substituto e é peça-chave no esquema alviverde. Por enquanto, ele se junta a Atuesta e Bruno Tabata como jogadores entregues ao departamento médico.