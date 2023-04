‘Revertemos ou vamos passar uma grande vergonha’, analisa Abel Ferreira após derrota no Paulistão

Técnico do Palmeiras reconheceu que equipe ‘não fez um bom jogo’ e clube mereceu o resultado

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante a partida contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista



O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reconheceu os erros da equipe no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2023, realizado neste domingo, 1, na Arena Barueri, e vencido pelo Água Santa, por 2 a 1. Em conversa com jornalistas após a derrota, o português disse que “não gosta de perder”, mas admitiu que a equipe “não fez um bom jogo”. “Futebol é eficácia, nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam. E muito honestamente acho que merecemos perder”, afirmou Abel. O técnico também ponderou que a chance de reverter o resultado é a única parte positiva da final. “Se fosse uma final de um jogo só, iriamos ficar batendo palmas ao Água Santa, porque foi melhor hoje. (…) Temos a oportunidade de reverter na nossa casa. Ou revertermos ou vamos passar uma grande vergonha”, avalia.

Como a Jovem Pan mostrou, o Água Santa, que trocou a várzea pelo futebol profissional há dez anos, fez boa partida, quebrou a invencibilidade do Verdão neste ano e se manteve mais do que viva em sua primeira final estadual. Quem esperava uma goleada alviverde viu Zé Rafael e Gabriel Menino em tarde pouco inspirada. Endrick ainda se destacou e encerrou incomodo jejum em 2023, mas um erro de Marcos Rocha no fim fez o Alviverde amargar rara derrota na era Abel Ferreira. Apesar da derrota amarga – e das críticas dos torcedores – o título do Paulistão 2023 será decidido apenas no próximo domingo, 9, no Allianz Parque. O atual campeão paulista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o bicampeonato. Se houver triunfo alviverde por margem de apenas um gol, a taça será definida nos pênaltis.