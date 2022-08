Polícia Civil identifica torcedores do Palmeiras por agressão a flamenguista 

De acordo com o delegado Cesar Saad, os dois palmeirenses devem ser intimados ainda nesta segunda-feira, 22

Reprodução/Twitter Dois torcedores do Palmeiras agrediram um flamenguista



A Polícia Civil de São Paulo identificou dois torcedores do Palmeiras que agrediram um flamenguista dentro do Allianz Parque, durante o empate em 1 a 1 entre as equipes, na partida do último domingo, 21, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um torcedor do Flamengo foi reconhecido em um setor destinado aos mandantes. Em seguida, ele tem sua camisa rubro-negra rasgada e é expulso por palmeirenses aos socos. De acordo com informações do delegado Cesar Saad, foi possível determinar quem são os agressores graças às ferramentas de identificação facial do estádio. Os dois palmeirenses devem ser intimados ainda nesta segunda-feira, 22, enquanto o flamenguista agredido não registrou queixa.