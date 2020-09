Preparador do Palmeiras exalta Gabriel Menino após convocação: ‘Fadado ao sucesso’

Antônio Mello não se surpreendeu com o nome do jovem de 19 anos na lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Tite divulgou nesta sexta-feira, 18, a lista de convocados para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo com algumas novidades. A mais surpreendente foi a do jovem Gabriel Menino, que está dando os seus primeiros passos com a camisa do Palmeiras. Para o coordenador de preparação física do Verdão, Antônio Mello, ver o nome do lateral-direito de 19 anos na relação não é surpresa. De acordo com o profissional do clube alviverde, a joia está preparada para defender a Amarelinha. “Gabriel Menino é a base do Palmeiras. Passou por uma formação criteriosa. Ele é muito bem preparado e está evoluindo dentro do nosso sistema, dentro do nosso ambiente. Preparadíssimo para entender função tática e a parte física, que está em pleno desenvolvimento ainda”, disse Mello em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan.

Gabriel Menino, foi, inclusive, o destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, na última quarta-feira. Ele marcou um golaço partida realizada pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. “É um jogador que vai ter mais força, mais velocidade. Enfim, é um atleta de alto nível, fadado, evidentemente, ao sucesso e a jogar nos grandes clubes do mundo. Isso eu não tenho dúvida de que vai acontecer em um futuro muito próximo”, disse Antônio Mello.

Falando com propriedade, Mello afirma que Gabriel Menino é muito inteligente e diferenciado para um garoto da sua idade. “Ele tem uma formação educacional muito grande, compreendendo perfeitamente as informações e assimilando muito bem pela inteligência de jogo e pela inteligência que ele tem como ser humano. Enfim, é um orgulho ver mais um atleta de base, formado nas categorias de base pra ser campeão. Não é só formado pra vida. A gente forma pra ser campeão. A nossa base é completamente competente. Meus parabéns ao Gabriel. Fico muito feliz e espero que logo o Patrick também esteja, além de outros que estão buscando essa oportunidade”, completou.

Gabriel Menino estará no grupo que estreará nas eliminatórias contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena. Na sequência, a seleção comandada por Tite viajará para enfrentar o Peru, fora de casa, em confronto válido pela segunda rodada. Assim como o lateral, o goleiro Weverton também foi chamado pelo treinador. Ambos perderão os jogos do Palmeiras contra São Paulo e Coritiba, válidos pelo Brasileirão.