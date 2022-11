‘Rei de Copas’, Abel Ferreira conquista também o Brasileirão e aumenta idolatria no Palmeiras

Português de 43 anos chega aos seis títulos em dois anos de clube e aumenta seu tamanho na história alviverde

Cesar Greco/Palmeiras - 25/10/2022 Abel Ferreira alcançou os seis títulos de Luiz Felipe Scolari no Palmeiras



O melhor técnico em atividade no Brasil ganhou mais um troféu. Com a derrota do Internacional por 1 a 0 para o América-MG, na tarde desta quarta-feira, 2, o português Abel Ferreira levou o Palmeiras ao 11º título do Campeonato Brasileiro, seu primeiro do torneio na carreira. Após conquistar um Nacional (2022), duas Copa Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e um Campeonato Paulista (2022), o treinador de 43 anos entra para a lista de comandantes mais vitoriosos da história do Palmeiras, atrás de Vanderlei Luxemburgo (8 títulos) e Oswaldo Brandão (7 títulos), empatando com outro técnico histórico para o clube: Luiz Felipe Scolari. Desde que chegou, em 2020, Abel tem causado amor (entre os alviverdes) e ódio (nos rivais). Com seis títulos, a torcida palmeirense o idolatra não apenas por montar uma equipe competitiva e vencedora, mas também por encarnar, à beira do campo, o espírito aguerrido do clube.

Ele também acumula alguns recordes pessoais no Verdão: é o único treinador a conquistar ao menos um título estadual, um nacional e um internacional; é o maior campeão internacional em verde e branco, com duas Libertadores e uma Recopa; quem mais comandou e mais venceu com o time no Allianz Parque; quem tem mais vitórias em sequência no estádio (10 no total). Por enquanto, é o segundo com mais vitórias pelo Alviverde na Libertadores (20 em 29 partidas), atrás apenas de Felipão, que soma 23. Nesses dois anos, Abel conquistou a maior sequência invicta do Palmeiras no maior interclubes da América do Sul (18 jogos) e a maior sequência de invencibilidade fora de casa entre clubes do continente em todos os tempos (22 partidas, sendo 16 vitórias e 6 empates). O técnico tem 177 jogos com 102 vitórias, 42 empates e 33 derrotas.

Como em praticamente todo caso de sucesso, também vieram as críticas. O treinador recebeu muitos comentários inflamados de treinadores brasileiros e comentaristas esportivos. Torcedores do Verdão acusam que as análises foram contaminadas por xenofobia. Outras vezes, o português foi criticado por seu comportamento à beira de campo. Com reclamações inflamadas contra a arbitragem, Abel já levou 30 cartões amarelos e cinco vermelhos no Brasil, mais do que qualquer um de seus jogadores. Declarações em coletivas pós-jogo, principalmente em derrotas, também já renderam críticas. Autor do livro “Cabeça Fria, Coração Quente”, Abel provoca amores e paixões por todos os lugares em que passa. Com quase todos os títulos importantes no currículo, o treinador só “deve” à torcida palestrina o caneco do Mundial de Clubes da Fifa, em que foi vice para o Chelsea em 2021. Com contrato até o fim de 2024, ele terá mais dois anos para se tornar o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras.