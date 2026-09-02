Santos x Palmeiras: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela partida de volta das quartas de final da Copa ddo Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson Cesar, comentários de Felippe Facincani e reportagens de Guilherme Napolis e Pedro Marques.
Confira a transmissão da Jovem Pan
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