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Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Os times se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro

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Zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, durante partida entre Palmeiras e Vasco, no domingo (23)
Zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, durante partida ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Santos perdeu o confronto de ida por 3 a 0 e precisa inverter a vantagem para conseguir seguir vivo na Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu o Corinthians, fora de casa, encerrando um tabu de 15 anos pela competição.

Já o Palmeiras tem boa vantagem pela ida e carrega consigo a marca de só ter perdido por no mínimo três gols de diferença cinco vezes durante o comando do técnico Abel Ferreira. Em caso de um 3 a 0 contra o Alviverde, a partida vai para os pênaltis.

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pela TV Globo, sportv, Premiere e Amazon Prime.

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