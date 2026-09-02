Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
O Santos perdeu o confronto de ida por 3 a 0 e precisa inverter a vantagem para conseguir seguir vivo na Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu o Corinthians, fora de casa, encerrando um tabu de 15 anos pela competição.
Já o Palmeiras tem boa vantagem pela ida e carrega consigo a marca de só ter perdido por no mínimo três gols de diferença cinco vezes durante o comando do técnico Abel Ferreira. Em caso de um 3 a 0 contra o Alviverde, a partida vai para os pênaltis.
Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo
O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pela TV Globo, sportv, Premiere e Amazon Prime.
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