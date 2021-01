Sport pede à CBF anulação da partida contra Palmeiras e quer jogos sem VAR no Brasileirão

Clube quer uma perícia técnica nos vídeos do lance de pênalti polêmico e acesso ao áudio da conversa entre os árbitros de campo e da cabine de vídeo

RICARDO FERNANDES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Sport e Palmeiras gerou polêmica no final de semana



A partida entre Sport e Palmeiras, disputada no último sábado, 09, parece não ter terminado ainda. Com a polêmica do pênalti não marcado em favor do Leão nos acréscimos da partida, a diretoria do Sport publicou na tarde desta segunda-feira, 11, um comunicado com exigências que enviou à Confederação Brasileira de Futebol. No documento, o clube afirma que pediu a anulação da partida contra o Palmeiras e que não quer mais a utilização do árbitro de vídeo (VAR) em seus jogos do Campeonato Brasileiro na temporada. A equipe também pediu denúncia ao quadro de árbitros e pediu uma perícia técnica dos vídeos do lance e o áudio da comunicação entre os árbitros de campo e do VAR.

“Que fique claro que, em momento algum, o Sport solicitou e/ou mencionou a retirada ou veto de qualquer nome da Comissão Nacional de Arbitragem, como também nunca cogitou ou cogitará, qualquer ato de desobediência às regras do futebol, que deve ser jogado em campo, com honra e altivez, características natas aos que fizeram e fazem o Sport Club do Recife”, diz o documento. A derrota deixou a equipe pernambucana em 14º lugar na tabela, já o Palmeiras está em 6º lugar e briga pelo título do torneio, tendo dois jogos ainda por disputar e nove pontos a menos que o líder São Paulo.