Bahia e Goiás empatam e seguem na luta contra rebaixamento

O time goiano garantiu o 3 a 3 com um gol nos acréscimos marcado por Fernandão; tricolor baiano tem a mesma pontuação que o Vasco, mas leva vantagem no número de vitórias

FUTURA PRESS ESTADÃO CONTEÚDO O Bahia ficou com o 16º lugar no Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás é o 18º



O Bahia e o Goiás empataram por 3 a 3 neste sábado, 6, resultado que não ajudou nenhum dos times na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partida na Arena Fonte Nova foi movimentada, com o jogador Fernandão, do Goiás, abrindo o placar aos 18 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Bahia marcou duas vezes com gols de Gilberto e Gabriel Novaes. Depois do intervalo, Vinícius aproveitou levantamento de Índio, subiu mais que a zaga e anotou de cabeça o empate do Goiás logo nos 3 minutos. Aos 20, os donos da casa ficaram com um jogador a menos com a expulsão de Daniel, mas não se deram por vencidos. Aos 33, Alesson aproveitou chutão de Anderson e, de cara para o gol, colocou o Bahia novamente na frente. Aos 49, porém, o Goiás empatou com outro gol de Fernandão.

Com o resultado, o Bahia parou no 16º lugar e, com 37 pontos, poderá terminar a rodada na zona da degola. Já o Goiás está no 18º e antepenúltimo posto, com 33 pontos. Na 36ª rodada, o Bahia visitará o Atlético-MG no próximo sábado, 13 de fevereiro, às 19 horas, no Mineirão. No mesmo dia, mas às 17 horas, o Goiás receberá o rebaixado Botafogo na Serrinha, em Goiânia.

*Com informações do Estadão Conteúdo