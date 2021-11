Torcedora do Corinthians é expulsa do Allianz durante Palmeiras x São Paulo; assista 

Em imagens e vídeos que circulam nas redes sociais, a torcedora do Alvinegro aparece acompanhada de um palmeirense e assiste ao Choque-Rei normalmente até ser identificada

Reprodução/Twitter Torcedora do Corinthians foi expulsa do Allianz Parque durante Palmeiras x São Paulo



Uma mulher foi expulsa das arquibancadas do Allianz Parque, durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, na noite da última quarta-feira, 18, por utilizar uma camisa do Corinthians. Em imagens e vídeos que circulam nas redes sociais, a torcedora do Alvinegro aparece acompanhada de um palmeirense e assiste ao Choque-Rei normalmente até ser identificada. Em seguida, é possível ver o casal sendo retirado do estádio por policiais – a jovem, neste momento, já aparece com uma camisa do Verdão por cima da do rival. Ela, no entanto, não foi poupada por algumas pessoas presentes na casa do Verdão. “Sai com essa vagabunda daqui”, afirmou uma delas. Em outro momento, a mesma diz: “Vai para p*** que o pariu vocês dois”.

Já com a bola rolando, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Gabriel Sara e Luciano, um em cada tempo da partida. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 41 pontos e subiu para a 14ª colocação, se mantendo fora da zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Alviverde, que entrou com a equipe basicamente reserva, por sua vez, praticamente deu adeus ao título, vendo a distância para o líder Atlético-MG aumentar para 13 pontos. Restam apenas cinco rodadas para o término desta edição do Brasileiro.