São Paulo bate o time reserva do Palmeiras e respira na luta contra o rebaixamento

Tricolor se impõe no Allianz Parque e triunfa com gols de Gabriel Sara e Luciano

MARCELLO ZAMBRANA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Luciano aproveitou erro de Patrick de Paula para fazer o segundo gol do São Paulo



O São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque nesta quarta, 17, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe tricolor chega a 41 pontos e respira na luta contra o rebaixamento – o primeiro do Z-4 é o Bahia, que tem 36 pontos e ainda joga na rodada. Já o Palmeiras estaciona nos 58 pontos e ocupa o terceiro lugar. Apesar do bom público no Allianz Parque, mais de 35 mil pessoas, o técnico alviverde Abel Ferreira escolheu poupar o time para a final da Libertadores e escalou apenas o goleiro Weverton da equipe considerada titular. O São Paulo abriu o placar com Gabriel Sara aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o meia finalizou de fora da área num contra-ataque e fez um belo gol. Na etapa final, o time tricolor aumentou com Luciano, que aproveitou vacilo de Patrick de Paula para roubar a bola e fazer o segundo. Apenas após o segundo gol, o técnico alviverde fez substituições e o Palmeiras levou algum perigo, como em falta cobrada por Scarpa que acertou o travessão. Sara chegou a marcar o terceiro do São Paulo, mas o gol foi anulado por impedimento e a partida acabou com o placar de 2 a 0 mesmo.