Torcedores criticam atuação do Palmeiras, falam em ‘soberba’ da equipe e declaram derrota como ‘merecida’

O Palmeiras perdeu a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista 2023 neste domingo, 2, na Arena Barueri para o Água Santa. Azarão contra um dos clubes mais endinheirados do país, a equipe de Diadema, que trocou a várzea pelo futebol profissional há dez anos, fez boa partida e garantiu vitória por 2 a 1. O resultado do jogo, que também representou a queda da invencibilidade do Verdão neste ano, repercutiu nas redes sociais. Torcedores da equipe Alviverde lamentaram a atuação “irreconhecível” do campeão do Paulistão de 2022 e elencaram erros. Entre as falhas apontadas estão buracos, erros de saída, no meio de campo e demora do técnico Abel Ferreira. “Merecida derrota”, escreveu um internauta no Twitter. “Palmeiras vai para casa com uma derrota merecida. Teve dias para se preparar para o confronto e ao que parece foram apenas dias de férias. O técnico vive chorando (com razão) sobre falta de tempo para treinar. Do que adiantou dar tempo?”, disse outro torcedor. O título do Paulistão 2023 será decidido apenas no próximo domingo, 9, no Allianz Parque. O atual campeão paulista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o bicampeonato. Se houver triunfo alviverde por margem de apenas um gol, a taça será definida nos pênaltis. Veja outras declarações de torcedores do Palmeiras:

Se não por o pezinho no chão e não jogar bola fica com o vice semana que vem… pic.twitter.com/y2xlvPFOoy

Merecida derrota que coloca fim à invencibilidade do ano.

Atuação irreconhecível do Palmeiras na primeira final do Paulista.

O que eu não admito não é a derrota e sim a postura do time. Foram soberbos sim. Entraram no Oba Oba da imprensa.

Isso eu não aceito, ainda mais no Palmeiras onde muitas vezes o adversário era super favorito e fomos lá e ganhamos.

