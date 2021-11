Torcedores de Flamengo e Palmeiras trocam provocações, mas Montevidéu não vê brigas antes da final

Segundo um palmeirense que foi ao Uruguai, proporção é de três rubro-negros para cada alviverde

Nayra Halm/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 27/11/2021 Flamenguistas são maioria em Montevidéu



Palmeirenses e flamenguistas se encontraram pelas ruas de Montevidéu, trocaram de provocações, mas, felizmente, as temidas brigas entre os torcedores dos dois times não aconteceram (pelo menos em grandes proporções). Atento à rivalidade que floresce entre os dois clubes desde a década passada, o governo uruguaio mobilizou sua polícia e organizou uma força-tarefa para coibir focos de confusão antes da final da Libertadores. “Mas eu não vi nada. Cheguei ontem [sexta-feira] em Montevidéu. Conheci flamenguistas, xinguei, brinquei, bebi com eles… Mas, briga, não vi nenhuma”, contou o torcedor alviverde Mauro André Sanabria, que viajou ao Uruguai com mais dois amigos. Radicado na Espanha, ele programou suas férias para ver a decisão. Alguns vídeos que circulam pelas redes sociais mostram muitas provocações. Em uma delas, um palmeirense ficou bastante bravo com os xingamentos rivais, mas, em menor número, recuou. O pequeno entrevero revela a superioridade flamenguista em Montevidéu. “Tem três dos caras para cada um nosso”, estimou Sanabria. “Mas não tem problema, vamos superá-los no grito e no campo.”