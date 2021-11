Marcos não está no grupo do penta no WhatsApp? Veja a resposta de Vampeta

Na edição desta semana do programa ‘Pergunte ao Vampeta’, o comentarista da JP foi questionado sobre o motivo do ex-goleiro não participar da ‘resenha’ com os campeões de 2002

Reprodução/Jovem Pan/Instagram Vampeta e Marcos ganharam a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira



Vampeta já revelou durante a programação da Jovem Pan que três pentacampeões do mundo com a seleção brasileira não estão no grupo do WhatsApp formado por vencedores da Copa de 2002. Na edição desta semana do programa “Pergunte ao Vampeta”, ele foi questionado sobre o motivo de Marcos não participar da “resenha”. O Velho Vamp, no entanto, saiu em defesa do ex-goleiro e tratou de explicar a questão. “Você está maluco. Você está errando o nome dos atletas. O Marcos fala com todo mundo, tem até o grupo da seleção. Quem não está no grupo da seleção é o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho e o Rogério Ceni. Dos 23 jogadores, só esses três não participam. O Marcos, não. Ele fala com tudo mundo, está sempre comigo. Saúde, Marcão!”, disse.

Ronaldo Nazário, apesar de não integrar o grupo dos pentacampeões, participou na última quinta-feira, 25, de uma roda de conversa com Marcos e Léo Moura. No evento organizado pelo Banco Santander, os ex-jogadores comentaram sobre a final da Copa Libertadores da América 2021 entre Palmeiras e Flamengo, marcada para acontecer neste sábado, 27, em Montevidéu. Na ocasião, o Fenômeno disse que o Rubro-Negro será o campeão do torneio, vencendo o rival por 3 a 0. Além disso, ele aprovou o trabalho de Renato Gaúcho e afirmou que Gabriel Barbosa não está entre os 11 melhores atletas da história do clube carioca.

