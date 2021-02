Treinador do River Plate polemiza sobre título do Palmeiras: ‘Nem sempre o campeão é melhor’

Marcelo Gallardo recordou a semifinal diante do Alviverde e analisou a conquista do time de Abel Ferreira na Copa Libertadores da América

Reprodução/River Plate Marcelo Gallardo é o atual treinador do River Plate



Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, polemizou ao comentar a conquista do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Em entrevista coletiva, onde não garantiu a sua permanência no time argentino, o técnico até exaltou uma qualidade do conjunto brasileiro, mas declarou que nem sempre o melhor time consegue a taça. “Eles (Palmeiras) mostraram que têm aquele fogo sagrado. Por outro lado, para mim o campeão nem sempre é o melhor. Ele tem méritos, mas nem sempre é quem joga melhor. Tudo o que eu posso falar sobre a final é motivo de opinião. Quem fez mérito chega. E na final você quase nunca ganha por mérito. Tem que ser melhor no futebol e no placar”, disse Gallardo, que já faturou o torneio sul-americano com o River em três oportunidades (duas como jogador e uma como técnico).

O treinador dos “Millionários” também recordou as semifinais diante do Palmeiras, quando viu seu time ser eliminado após perder a primeira partida por 3 a 0, e ganhar a segunda, em pleno Allianz Parque, por 2 a 0. “Nós com o Palmeiras pagamos um prêmio muito alto na primeira partida. Ganhamos muito crédito no segundo jogo e não nos alcançamos. Do ponto de vista do futebol, não tenho escolha a não ser reconhecer minha equipe pela forma e coragem em uma partida em que tivemos poucas chances”, finalizou.