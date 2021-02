Mundial: Abel Ferreira projeta ‘jogo equilibrado’ entre Palmeiras e Al Ahly

O treinador palmeirense também lamentou o fato de não poder disputar a final do torneio da Fifa

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante partida do Palmeiras contra o RB Bragantino



O treinador Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 10, na véspera do confronto entre Palmeiras e Al Ahly (Egito), válido pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa 2020 – a partida está marcada para as 12h (de Brasília). Ainda abalado com a derrota para o Tigres (México), o técnico português afirmou que fará de tudo para o Verdão vencer os egípcios na cidade de Doha, no Catar. “A mim, sempre ensinaram que é melhor ficar à frente do que atrás. Vamos lutar pelo terceiro lugar. Não era o que queríamos, mas é pelo que lutamos”, disse.

Abel Ferreira, por outro lado, acredita que o duelo contra o Al Ahly será equilibrado. “O Al Ahly é o segundo time com mais presenças no Mundial, desde agosto eles não perdiam o jogo. Um time que tem jogadores com muita qualidade técnica. Os dois times têm futebol propositivo, querem assumir o controle do jogo. Temos condições de fazer um bom espetáculo, seguramente os dois times querem acabar em terceiro”, comentou o comandante palmeirense, que analisou a partida do time do Egito contra o Bayern de Munique – os alemães venceram por 2 a 0.

“Posso dizer que é um time que defende em bloco médio, que com bola gosta de assumir o jogo e controlar. O Bayern não fez aquela pressão alta e agressiva. O Al Ahly sempre quis jogar a partir do goleiro. O Bayern não deixava eles pensarem. O que fomos vendo no jogo era que o Bayern não fez essa pressão, o Al Ahly conseguiu ter a bola, ter alguns ataques, fazer finalização. O Bayern tem melhor treinador, melhores jogadores, é o melhor time do mundo, a qualidade deles permite isso. O Al Ahly se defendeu bem, as forças não são iguais, então se defenderam mais baixo. Há equipes que têm uma probabilidade maior de ganhar, mas quem tem menos pode apostar tudo em uma só. São dois times que se equivalem amanhã, eles tentaram atacar o Bayern e será um jogo de mais equilíbrio dos dois times amanhã”, completou.