Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco e Palmeiras se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (12), às 19h30, em São Januário; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30, em São, em São Januário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quinta rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Palmeiras é o atual líder do campeonato com 10 pontos. Soma 3 vitórias e um empate. O time alviverde vai para o jogo vindo do título do Campeonato Paulista, conquistado no domingo, 8 de março.

Já o Vasco é o lanterna da competição. Está em 20º lugar e soma apenas um ponto. A partida marcará a estreia de Renato Gaúcho no comando do time da colina.

Onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo?

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 19h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere, Record e Cazé TV.