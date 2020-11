Vídeo de Ramires na balada gera revolta de torcedores do Palmeiras; assista

Polêmica acontece logo após o Verdão confirmar cinco casos de Covid-19 no elenco

O meio-campista Ramires, do Palmeiras, está sendo criticado por torcedores do Palmeiras após um vídeo seu viralizar nas redes sociais. Nele, o experiente volante aparece curtindo uma festa, sendo cercado de diversas pessoas e não utilizando máscara de proteção contra a Covid-19 – não é possível verificar quando a festa aconteceu. As imagens foram divulgadas por Paulo Serdan, presidente da Mancha Verde, a principal torcida organizada do clube. A reportagem da Jovem Pan consultou a diretoria do Alviverde, que, até o fechamento desta matéria, não se posicionou sobre o caso.

No Twitter, muitos fãs do Palmeiras demonstraram incômodo com a postura de Ramires. “Olha, gente, o ranço pelo Ramires chegou no estágio que não dá mais. Tudo que ele fizer vai irritar”, escreveu uma torcedora. “Diante dos acontecidos e do que vem rendendo o Ramires, é obrigação a rescisão do contrato. Ninguém aguenta mais. Mais de um R$ 1 milhão para um parasita desse. O elenco todo desfalcado por Covid-19, ele mesmo pode estar infectado. Irresponsável”, disse outro torcedor.

No Instagram, Ramires utilizou a ferramenta Stories para enviar uma mensagem enigmática: “Cansei. Chega”, comentou o ex-atleta da seleção brasileira. Criticado pelas más atuações, o jogador vem sendo pouco utilizado e não está justificando o alto investimento do Verdão. Já o Palmeiras, de fato, vem sofrendo com desfalques devido aos casos de Covid-19. Para a partida contra o Fluminense, no próximo sábado, 14, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Abel Ferreira não poderá contar com Luan, Gabriel Menino, Rony, Gabriel Silva e Danilo – todos infectados.

Acabei de receber esse vídeo, que junto com a postagem do Paulo Serdan acusam o atleta Ramires de ter ido para a balada ontem, em plena pandemia. Não posso afirmar que de fato são de ontem, mas há acusações de que sim. Caso seja, é uma irresponsabilidade gigantesca. Lamentável! pic.twitter.com/xwMJ2tbBS7 — Caique Silva (@caique_midiasep) November 13, 2020

Eu vendo o Ramires indo pra balada, enquanto o Palmeiras está sofrendo com um surto de Covid. pic.twitter.com/xc4ZF3axMu — jojoca 🇵🇹💚 (@mariajojo_11) November 13, 2020

Ramires, até ontem criticava única e exclusivamente pelo futebol

Agora descobri que também se trata de um ser humano "questionável", pra não falar outras coisas

Numa diretoria séria, você sequer entraria nas dependências do clube

SAIA DO PALMEIRAS IMEDIATAMENTE! — Marco's 🇹🇷 (@MarcosVLdL) November 13, 2020

covid comendo solto no Palmeiras e o Ramires na balada kkkkkkkkk — Sanji Preto (@lusca_vedo) November 13, 2020

Um jogador que entra morto em campo, não corre, não disputa uma bola, é lento e o pior de tudo é que recebe 1 milhão pra fazer isso. Não contente com isso, o desgraçado vai pra balada podendo pegar covid e espalhar para o elenco e suas famílias, parabéns viu Ramires#ForaRamires — Nobody (@Wes____20) November 13, 2020

Ramires além de não contribuir em nada no palmeiras tá querendo prejudicar. Se o time todo pegar covid já sabemos… #ForaRamires — Hokage do tt 🐸 (@jhimmyss) November 13, 2020