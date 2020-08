Vídeo mostra locutor do Allianz Parque aos prantos após título do Palmeiras; assista

Palmeirense fanático, Marcos Costi vibrou muito e não segurou as lágrimas após anunciar que “tudo estava no seu lugar” e que o clube alviverde era o campeão paulista de 2020

Reprodução Marcos Costi (de costas, com a camisa do Palmeiras) é o locutor oficial do Allianz Parque nos jogos do Verdão



Quem já foi ao Allianz Parque para assistir a um jogo do Palmeiras certamente já ouviu a voz de Marcos Costi. Locutor do estádio, o profissional é o responsável por informar a torcida sobre as escalações dos times, os autores dos gols, os jogadores que receberam cartões e os acréscimos. No último sábado, 08, na final do Campeonato Paulista, não havia público na casa alviverde, é verdade, mas Costi trabalhou normalmente. E ele foi à loucura com a emocionante conquista da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo sobre o Corinthians nos pênaltis.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira, 11, mostra como o locutor reagiu durante uma defesa de Weverton e a cobrança derradeira de Patrick de Paula na disputa por penalidades. Torcedor fanático do Palmeiras, Costi vibrou muito e não segurou as lágrimas após anunciar que “tudo estava no seu lugar” e que o clube alviverde era o campeão paulista de 2020. Aos prantos, o profissional ainda disse “essa é para você, pai”, em homenagem na véspera do Dia dos Pais.

O Verdão faturou o título paulista após uma partida recheada de emoções. Luiz Adriano abriu o placar no início da segunda etapa e, quando todos apenas esperavam pelo apito final, Jô sofreu pênalti de Gustavo Gómez a poucos segundos do fim e empatou o jogo para o Corinthians. Na disputa na marca da cal, no entanto, o Palmeiras recuperou a confiança e contou com duas defesas de Weverton para erguer a taça do Estadual após 12 anos e interromper a sequência de três conquistas seguidas do maior rival na competição.

Confira a reação de Marcos Costi no vídeo abaixo: