Spimpolo cita Luan e desabafa contra jogadores ‘nhémnhémnhém’: ‘Tem muita coisa errada’

O repórter do Grupo Jovem Pan ainda classificou Patrick de Paula como um “exemplo” para “a boleirada que não quer nada com a vida”

Reprodução O repórter Marcio Spimpolo é um dos integrantes da equipe de esportes do Grupo Jovem Pan



Um dia depois do anúncio da seleção do Campeonato Paulista, o repórter Marcio Spimpolo desabafou. Em participação no programa Camisa 10, do Grupo Jovem Pan, o jornalista elevou o tom e disparou contra aqueles que definiu como “jogadores nhémnhémnhém”. Spimpolo citou Luan, do Corinthians, que não bateu pênalti na decisão do Estadual, Daniel Alves, do São Paulo, que teve desempenho aquém do esperado no retorno do futebol após a pausa da pandemia, além de Lucas Lima e Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que quase perderam penalidades na final do Paulistão, para cobrar que a “boleirada chame mais responsabilidade”.

“Nos meus critérios, tem que ganhar (uma vaga na seleção do torneio) quem foi campeão, porque, aí, você simboliza o título, né? Você não pode dar o melhor, por exemplo, para quem foi rebaixado. ‘Ah, mas o cara fez gol olímpico…’ Não me importa! O Daniel Alves está na seleção (do Paulistão), certo? O São Paulo caiu de rendimento após a pandemia, certo? Se, no pós-pandemia, o Fernando Diniz mereceu as críticas que recebeu, também vale para o Daniel Alves, que não jogou nada na fase decisiva, contra Red Bull Bragantino, Mirassol… Se o São Paulo não jogou nada contra esses times, isso vale também para o Daniel Alves! Por que as críticas foram direcionadas apenas ao Diniz? O Daniel Alves também não jogou nada nessas partidas!”, disparou Spimpolo.

“Os jogadores foram isentos? Ninguém fala que o Pato não jogou nada, que o Pablo não jogou nada, que a zaga não tomou gol, que o meio-campo parou de marcar. Eu não concordo com isso! A boleirada tem que chamar mais a responsabilidade! Assim como Lucas Limas, Gustavo Scarpa… É muita linguinha, caretinha na hora de bater o pênalti. Se o Cássio pega, o Palmeiras perde o título por causa desses caras. Assim como o Luan, do Corinthians, que se furta de bater um pênalti… Tem muita coisa errada no futebol! O que vale são esses caras… O Fagner, que tenta voltar a campo todo arrebentado, a TV mostrando o Felipe Melo dizendo ao Luxemburgo que estava com dor, mas que continuaria jogando, o Patrick de Paula, que começou a jogar agora e foi lá, encheu o pé e meteu a bola no ângulo… Esses caras são os exemplos! Não esses nhémnhémnhém aí, esses caras que não querem nada com a vida. Luan bateu falta o jogo inteiro e não quis cobrar pênalti”, acrescentou.

Confira, abaixo, o comentário completo de Marcio Spimpolo: