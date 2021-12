Com time de garotos da base, Palmeiras derrota o Cuiabá fora de casa

César Greco / Ag. Palmeiras Gabriel Silva ganhou na corrida de Paulão e tirou de Walter para abrir o placar para o Palmeiras aos três minutos de jogo



O Palmeiras voltou a campo três dias após conquistar a taça Libertadores pela terceira vez: em jogo do Brasileirão, enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal com um time formado por reservas e muitos garotos da base e venceu por 3 a 1. Logo aos três minutos, a equipe alviverde abriu o placar com Gabriel Silva, que se recebeu lançamento de Kuscevic, ganhou na corrida de Paulão, tirou do goleiro Walter e bateu para o gol aberto. Ainda no primeiro tempo, Giovanni foi avançando da lateral para o meio na entrada da área e bateu no canto para fazer 2 a 0 para o Palmeiras, e o zagueiro Alan Empereur diminuiu após rebote de Vinícius Silvestre. Ainda houve tempo para os palmeirenses reclamarem de pênalti em empurrão em Danilo. No segundo tempo, foi a vez da equipe mato-grossense pedir penalidade em lance que em que Elton teria sido derrubado pelo goleiro Vinícius, mas a arbitragem mandou seguir. O Palmeiras ameaçou com Fabinho e o Cuiabá levou perigo em cabeçada de Paulão, mas o zagueiro saiu como vilão após errar passe que Gabriel Veron interceptou e chutou no ângulo – logo na sequência, Veron foi expulso por tirar a camisa, já que já tinha cartão amarelo. Com o resultado, o Palmeiras chega a 62 pontos e assegura que terminará o Brasileirão em terceiro lugar. O Cuiabá tem 43 pontos, apenas três a mais que o Bahia, que abre o Z-4, e segue ameaçado de rebaixamento.