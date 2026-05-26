Panamá convoca jogadores para Copa do Mundo e amistoso com o Brasil
O time está no grupo L e enfrenta Inglaterra, Croácia e Gana
A Seleção do Panamá convocou nesta terça-feira (26) os seus 26 representantes para a Copa do Mundo de 2026. Estes jogadores também disputaram o amistoso contra o Brasil no dia 31, no Maracanã.
O Panamá está no grupo L e enfrenta Inglaterra, Croácia e Gana. A estreia será no dia 17 de junho contra Gana, às 20h; depois pega a Croácia no dia 23, também às 20h, e a Inglaterra no dia 27, às 18h.
Veja a lista dos convocados pelo Panamá:
Goleiros: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional) e César Samudio (CD Marathón).
Defensores: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas JK), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello) e Roderick Miller (Turan-Tovuz IK).
Meio-campistas: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), José Luis Rodríguez (Ironi Kiryat Shmona), César Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador) e Azarías Londoño (CD Universidad Católica).
Atacantes: Ismael Díaz (Club León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica) e Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).
